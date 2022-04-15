Не планируем затягивать. В России заявили, что война против Украины скоро закончится

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что война России против Украины уже в скором времени закончится. По его словам страна-оккупант не планирует ее растягивать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Газета".
"Специальная военная операция РФ вскоре закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - заявил Климов.
Как отметил Климов, война завершит тогда, когда Украина станет "безопасной для самой же России и всего мира". Также якобы страна-оккупант должна еще решить вопрос с биологическими лабораториями и обеспечением безопасности ядерных объектов.
Также он отметил, что Запад продолжает поставлять вооружение в Украину, тем самым, "заливая костер бензином".
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