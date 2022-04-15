Не плануємо затягувати. У Росії заявили, що війна проти України скоро закінчиться

"Спеціальна військова операція РФ незабаром закінчиться, ми не збираємося її спеціально розтягувати", - заявив Клімов.

Як відзначив Клімов, війна завершить тоді, коли України стане "безпечною для самої ж Росії й усього світу". Також, нібито, країна-окупант повинна ще розв'язати питання з біологічними лабораторіями та забезпеченням безпеки ядерних об'єктів.

Також він зауважив, що Захід продовжує постачати озброєння до України, тим самим, "заливаючи багаття бензином".