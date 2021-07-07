Планировали переправлять нелегалов в ЕС: СБУ заблокировала схему на границе
Фото: СБУ разоблачила организацию схемы транзитного трафика нелегалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Служба безопасности Украины заблокировала организацию схемы должностным лицом Чопского пограничного отряда по транспортировке нелегалов в страны ЕС. Во время сговора с контрабандистами, злоумышленник также наладил транзитный трафик сигарет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно данным следствия, чиновник привлек к нелегальной схемы инспектора пограничной службы, чтобы тот игнорировал выявленые правонарушения во время транспортировки табачных изделий в Евросоюз.
В частности, за деньги злоумышленник планировал организовать транзит нелегалов через пункты пропуска в одну из соседних стран.
Согласно Уголовному кодексу Украины, чиновник, организовавший схему транспортировки и местный контрабандист подозреваются за:
- ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
- ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.