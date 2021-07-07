Планували переправляти нелегалів до ЄС: СБУ заблокувала схему на кордоні

Служба безпеки України заблокувала організацію схеми посадовцем Чопського прикордонного загону стосовно транспортування нелегалів до країн ЄС. Під час змови з контрабандистами, зловмисник також налагодив транзитний трафік цигарок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Згідно з даними слідства, посадовець залучив до нелегальної схеми інспектора прикордонної служби, аби той ігнорував виявлені правопорушення під час транспортування тютюнових виробів до Євросоюзу.

Зокрема, за гроші зловмисник планував організувати транзит нелегалів через пункти пропуску до однієї з сусідніх країн.

Відповідно до Кримінального кодексу України, посадовець, який організував схему транспортування та місцевий контрабандист підозрюються за:

ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.



