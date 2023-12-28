Плани України на F-16 та нова військова допомога від США: новини за 27 грудня

Плани грандіозні. Гнат розповів, як Україна планує використовувати літаки F-16

Україна має грандіозні плани на американські винищувачі F-16, які мають передати партнери, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Літаки мають широкий спектр озброєння, завдяки чому їх можна застосовувати на тій чи іншій ділянці фронту.

США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.

Потужності збільшуватимуться: Камишин про серійне виробництво аналогів "Шахедів"

В Україні розпочалося серійне виробництво аналогів "Шахедів", заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Він уточнив, що зараз український військово-промисловий комплекс випускає лише десятки дронів-камікадзе. Камишін запевнив, що надалі потужності тільки зростатимуть.

Newsweek написало, що F-16, мабуть, уже в Україні. Повітряні сили заперечують

Американське видання Newsweek написало, що перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули до України. Однак у Повітряних силах України цю інформацію не підтверджують.

Чутки про прибуття F-16 в Україну з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34.

Росія використовує полонених як політичну зброю проти України, - Politico

Росія посилює тиск на українців і залучає до цього полонених. Москва використовує полонених як політичну зброю, повідомляє Politico.

Українські військові, які перебувають у російському полоні, почали дзвонити рідним. При цьому вони кажуть, що Росія нібито готова до обмінів, але Україна від цього відмовляється.

Реєстр військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, - Міноборони

Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" було збільшено на 750 тисяч записів. До 88% даних вже верифіковано, розповіла CDTO (керівник з цифрової трансформації) Міністерства оборони України Катерина Чорногоренко.

Законопроекти про мобілізацію можуть змінити чи доопрацювати, - джерела

У Раді вважають, що законопроекти про мобілізацію буде змінено. Вони або доопрацьовуватимуться, або буде зареєстровано іншу редакцію, розповіли РБК-Україна співрозмовники в Раді.

Росіяни розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Прокуратура розслідує

Російські окупанти розстріляли українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області.

Прокурори вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).