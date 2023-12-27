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Потужності збільшуватимуться: Камишін про серійне виробництво аналогів "Шахедів"

Україна, Середа 27 грудня 2023 21:27
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Потужності збільшуватимуться: Камишін про серійне виробництво аналогів "Шахедів" Архівне фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Юлія Акимова

В Україні розпочалося серійне виробництво аналогів "Шахедів", потужності тільки зростатимуть.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що зараз український військово-промисловий комплекс випускає лише десятки дронів-камікадзе. Камишін запевнив, що надалі потужності тільки зростатимуть.

"Держава з 2016 року мала розробки, які чомусь не випускалися. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками", - сказав він.

Міністр додав, що наступного року Збройні сили України можуть отримувати понад тисячу таких дронів, які летять на понад 1000 кілометрів.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони. За словами чиновника, заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

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