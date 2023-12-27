Плани грандіозні. Ігнат розповів, як Україна планує використовувати літаки F-16

Україна має грандіозні плани на американські винищувачі F-16, які мають передати партнери. Літаки мають широкий спектр озброєння, завдяки чому їх можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ", - наголосив речник.

За його даними завдяки багатофункціональності американського винищувача, його можна використовувати для кількох потреб. Зокрема для:

ударів по наземних цілях на різну глибину оборони противника;

прикриття штурмової авіації;

забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря;

прикриття країни від ворожих дронів та ракет;

протидії ворожим кораблям.

"F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Ну і це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб", - наголосив Ігнат.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

За даними Politico, українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і 25 жовтня вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Додамо, що 7 листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.

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