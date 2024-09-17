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Плани Путіна щодо мобілізації та F-16 для України від Данії: новини за 16 вересня

Україна, Вівторок 17 вересня 2024 06:30
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Плани Путіна щодо мобілізації та F-16 для України від Данії: новини за 16 вересня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін не виключає нову хвилю мобілізації у РФ. А тим часом Данія повідомила, що до кінця року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 16 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

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Путін обдумує нову хвилю мобілізації

Аналітики американського Інституту вивчення війни опублікували висновок, що попри те, що Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ, він не виключає такої можливості.

Дана заява була зроблена аналітиками, як коментар до недавньої заяви керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою максимум до початку 2026 року.

Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16

До кінця поточного року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії.

Проте точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

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Глава МЗС Італії Антоніо Таяні також розповів, що відправка відбудеться найближчим часом.

Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Понад 30 турецьких компаній вже готові долучитись до відбудови України

Більш як 30 турецьких компаній готові долучитись до відбудови України. Наразі створено відповідну правову базу для співпраці.

Перелік компаній, які формують чергу для участі у відновленні вже зараз складає приблизно 34-36 компаній, з якими ми вже проводили відповідні комунікації, був відповідний бізнес-форум у січні", - зазначив в інтервʼю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

Повінь у Польщі

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Все, що відомо про наслідки руйнівної повені у Польщі, - в матеріалі РБК-Україна.

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Але зауважив, що варіантів без ризику на війні немає.

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