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План вторжения России в некотором смысле уже начал реализовываться, - Джонсон

Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что план вторжения России в Украину уже начал в некотором смысле реализовываться. По его мнению, это может свидетельствовать о будущей самой большой войне в Европе с 1945 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.

По его словам, есть все признаки того, что российское вторжение в Украину является неизбежным.

"Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался", - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден предупредил западных лидеров о том, что российские войска планируют вторгнуться не только с Донбасса, но и из Беларуси и пойти на Киев.

"Боюсь, план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - добавил Джонсон.

Напомним, вчера Джонсон призвал Запад остановить президента России Владимира Путина и предотвратить вторжение в Украину.

Служба безопасности Украины на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения усилила контрразведку и готова реагировать на любые сценарии дестабилизации.

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Борис ДжонсонВторжение России в Украину