План вторжения России в некотором смысле уже начал реализовываться, - Джонсон

По его словам, есть все признаки того, что российское вторжение в Украину является неизбежным.

"Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался", - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден предупредил западных лидеров о том, что российские войска планируют вторгнуться не только с Донбасса, но и из Беларуси и пойти на Киев.

"Боюсь, план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - добавил Джонсон.