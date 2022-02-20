План вторгнення Росії в деякому сенсі вже почав реалізовуватися, - Джонсон

За його словами, є всі ознаки того, що російське вторгнення в Україну є неминучим.

"Справа в тому, що за всіма ознаками план вже в якомусь сенсі почався", - зазначив Джонсон.

Він підкреслив, що президент США Джо Байден попередив західних лідерів про те, що російські війська планують вторгнутися не тільки з Донбасу, але й з Білорусі і піти на Київ.

"Боюся, план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року з точки зору масштабу", - додав Джонсон.