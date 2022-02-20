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СБУ усилила контрразведку и готова реагировать на дестабилизацию в Украине

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 20 февраля 2022 10:29
СБУ усилила контрразведку и готова реагировать на дестабилизацию в Украине Фото: глава СБУ Иван Баканов (пресс-служба Баканова)
Автор: Сергей Новиков

На фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения Служба безопасности Украины усилила контрразведывательное направление. А также заявляет о готовности реагировать на любые сценарии дестабилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что СБУ готова реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", - заявил глава спецслужбы Иван Баканов во время визита в район проведения ООС.

По его словам, Россия применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.

Обострение на Донбассе продолжается четвертый день подряд, сегодня из-за обстрелов закрыли КПВВ "Счастье".

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Служба безопасности Украины Иван Баканов Обострение на Донбассе
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