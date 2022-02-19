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Джонсон призвал Запад остановить Путина и предотвратить вторжение в Украину

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Лондон, Суббота 19 февраля 2022 12:17
Джонсон призвал Запад остановить Путина и предотвратить вторжение в Украину Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Западу потребуется демонстрация единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать "катастрофического" вторжения в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", - отметил Джонсон в письменном заявлении для СМИ.

В трехдневной мюнхенской встрече, которая началась в пятницу, принимают участие высокопоставленные лица, в том числе вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", - заявил Джонсон.

В офисе Джонсона заявили, что он выступит с аналогичным сообщением в своем выступлении на конференции, а в Мюнхене также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

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