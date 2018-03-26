Для "Газпрому" буде сюрпризом план України зі стягненню боргу, - Мін'юст

Кожен день невиконання рішення тягне пеню в розмірі півмільйона доларів

У Міністерства юстиції України є план по стягненню з російського "Газпрому" боргу в 2,6 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України", який виявиться для боржника сюрпризом. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу "Прямий".

Петренко уточнив, що на сьогодні до бюджету України з "Газпрому" вже стягнуто понад 100 млн гривень - це арешт майна компанії на території нашої країни.

"Що стосується активів на території інших держав, у нас є чіткий план, який я не буду озвучувати, тому що це повинно стати сюрпризом для боржника. Я рекомендую їм тільки добровільно виконати рішення - той залишок, що залишився по Стокгольмському арбітражі і за рішенням українського суду", - сказав Петренко.

Також міністр юстиції запевнив, що не виконати рішення Стокгольмського арбітражу "Газпром" не зможе, оскільки такого роду рішення виконуються відповідно до Нью-Йоркської конвенції по всьому світу.

"У "Газпрому" дуже багато активів, і ми їх знаємо, ми їх ідентифікували. Нам відомі країни, де є найбільші активи, і вони набагато покривають той борг, який зараз є перед "Нафтогазом" і перед Україною. Процес виконання такого рішення досить чіткий і нескладний. Крім того, кожен день невиконання такого рішення тягне пеню - якщо не помиляюся, півмільйона (доларів - ред.) щодня "капає" додатково на суму боргу", - уточнив Петренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з російського "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 млн гривень. Це всі активи, які перебували на території нашої держави.