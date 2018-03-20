С "Газпрома" в бюджет Украины взыскано более 100 млн гривен

С российского "Газпрома" в бюджете Украины уже взыскано более 100 млн гривен. Это все средства, которые находились на территории нашего государства, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Укринформ".

"Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с "Газпрома" еще так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафа бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже сняли часть средств - все, что было у" Газпрома "на территории Украины, было описано, арестованы и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн гривен, которые уже попали в украинский бюджет", - сказал Петренко.

Также руководитель Минюста отметил, что ведомство будет работать и по другим решениях касательно "Газпрома", чтобы заставить Россию выплатить все долги.

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и мы сейчас имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил Петренко.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля 2018 обязал Газпром доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, министр юстиции отметил, что сейчас НАК "Нафтогаз Украины" проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что российский "Газпром" должен Украине по разным судебным приговорам 8,5 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" могут провести встречу в 20-х числах марта в Женеве.