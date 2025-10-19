План Трампа під загрозою: Ізраїль і ХАМАС не можуть домовитися

Прикордонний перехід Рафах, що з'єднує сектор Газа з Єгиптом, залишиться закритим на невизначений термін. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення про його повторне відкриття ухвалять тільки після передання рухом ХАМАС тіл загиблих ізраїльських заручників.

Раніше посольство Палестини в Єгипті повідомляло, що пункт планували відкрити в понеділок для в'їзду в Газу. Однак заява ізраїльської сторони поставила ці плани під сумнів.

Реакція ХАМАС і позиція Ізраїлю

ХАМАС назвав дії Ізраїлю порушенням домовленостей, досягнутих за посередництва США, і відмовою від зобов'язань, передбачених угодою про припинення вогню.

Представники руху заявили, що закриття Рафаха завадить пошуку та ідентифікації тіл заручників, які залишилися під завалами.

Ізраїль, зі свого боку, повідомив, що в суботу отримав ще два тіла заручників.

Таким чином, за угодою, досягнутою раніше, 12 із 28 тіл уже було передано. В ізраїльському уряді вважають, що процес передачі йде занадто повільно.

Крихкість перемир'я і план Трампа

Розбіжності навколо тіл загиблих вказують на вразливість перемир'я і можуть зірвати виконання 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення конфлікту.

Згідно з домовленістю, ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників, яких утримували більше ніж два роки, в обмін на звільнення близько 2000 палестинців з ізраїльських в'язниць.

Ізраїль також зобов'язався повернути 360 тіл палестинських бойовиків в обмін на тіла ізраїльтян. За даними влади, наразі країна передала по 15 тіл за кожне отримане. ХАМАС стверджує, що руйнування в Газі ускладнюють пошук тіл, і процес потребує часу.

Гуманітарна ситуація в Газі

Рафах залишається закритим із травня 2024 року, що серйозно ускладнює доставку гуманітарної допомоги. Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, після укладення перемир'я до Гази щодня надходить близько 560 тонн продовольства - значно менше від необхідного обсягу.

За інформацією звіту IPC, сотні тисяч жителів анклаву стикаються із загрозою голоду. Попри збільшення гуманітарних поставок влітку, ситуація залишається критичною.