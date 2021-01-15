План Тимошенко способен обеспечить справедливые тарифы, - эксперт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко знает, что делать, и в отличие от нынешнего правительства не боится принимать непопулярные, но эффективные, решения в интересах людей.

Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев в эфире UKRLIFE.TV.

По его словам, на смену тренда двухлетней давности на внесистемных политиков, сейчас усиливается запрос на профессионализм и умение навести элементарный порядок. Именно этим объясняется рост рейтинга "Батькивщины" почти на треть.

"Электоральное ядро "Батькивщины" чувствительно к тарифной проблемы, поэтому Тимошенко не пройдет мимо этой темы. Что делать - она знает. И в отличие от президентской команды, не тянуть и не испугается непопулярных шагов для решения проблемы. Ситуация с тарифами - это карт-бланш для Тимошенко", - считает эксперт.

Он убежден, что украинское общество ожидает серьезные кадровые решения от президента.

"Перестановки кадров в Кабмине не спасут, нужна полная отставка правительства Шмыгаля или удаление наиболее одиозных персон. У Зеленского есть неделя-две, чтобы принять решение, затянет - себе дороже, до конца месяца будет "тарифный майдан", - отметил Золотарев.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила властям план решения "тарифной" кризиса. Бывшая премьер предлагает пустить на нужды украинцев газ из подземных хранилищ по цене летней закупки, что позволит снизить тарифы в три раза.

Также в "Батькивщине" считают обманом предложения правительства установить стоимость газа на уровне 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доказывает, что газ из подземных хранилищ должен стоить не больше 4 гривен за куб, газ украинской добычи - максимум 2 гривны.