"Батькивщина" требует снижения цены на газ для украинцев в три раза

Фото: счетчик газа (РБК-Украина)

6,99 грн за газ, которые правительство объявило "скидкой", на самом деле является повышением цены для украинцев. Импортный газ из хранилищ должен стоить не больше 4 гривен, а украинский - не более 2 гривен.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время брифинга по результатам совещания относительно тарифов, которое прошло в ВР.

Политик отметил, что только под давлением премьер вынужден был пообещать снижение цены до 6,99 грн и рассказать, как правительство будет это делать. Однако, по подсчетам "Батькивщины", реальная цена на газ должна быть совсем другой.

"3,6 грн - это средняя цена газа, который находится сегодня в украинских хранилищах и принадлежит украинскому народу. Тогда возникает вопрос, почему нельзя к этой сумме добавить стоимость хранения и выйти на сумму, например 4 гривны? И это могла бы быть такая цена импортного газа. По себестоимости газа собственной добычи, то там официальные статистические данные с учетом всех затрат говорят, что максимум - 1,5-2 гривны. Вот это цена украинского государственного газа, которого абсолютно достаточно для населения Украины и теплокоммунэнерго", - подчеркнул нардеп.

По словам Кучеренко, пока будет существовать НАК "Нафтогаз", пока он будет владеть 70% добычи украинского газа, ни про один рынок, ни о какой конкуренции не может быть и речи.

Депутат отметил, что причиной тарифной и управленческого кризиса стали не только действия правительства и "Нафтогаза". Огромную роль сыграл государственный регулятор - НКРЭКУ.

"Когда мы читаем отчеты о рекордной закачке газа, на сегодня на 25% в хранилищах больше газа, чем в прошлом году. То как может быть, что там газа больше, а нам с вами поднимают цену? Как так случилось, что НАК "Нафтогаз", структура, которая не добывает газ, не транспортирует газ, при этом у него растет персонал за последний год в 1,2 раза. При этом средняя заработная плата у менеджера "Нафтогаза" - 240 тысяч гривен в месяц. 3,5 миллиарда гривен составляет содержание этого никчемного монополиста", - добавил он.

Кучеренко отметил, что позиция Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина" заключается в том, что только ликвидация НАК "Нафтогаза" даст возможность выйти на конкурентный рынок, сделать действительно прозрачную систему ценообразования, по которой люди смогут платить справедливую цену.

"Только в зале Верховной рады будет трудно решить эту проблему, потому что правительство не предлагает вариантов комплексного решения, а в зале нет большинства для того, чтобы раз и навсегда комплексно решить тарифный вопрос", - резюмировал нардеп.

Напомним, Юлия Тимошенко предложила властям план решения "тарифной" кризиса. Бывшая премьер предлагает пустить на нужды украинцев газ из подземных хранилищ по цене летней закупки, что позволит снизить тарифы в три раза.

Также лидер "Батькивщины" призвала депутатов по всей стране требовать от правительства немедленного снижения цены на газ.