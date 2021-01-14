План Тимошенко содержит действенный механизм решения тарифного кризиса, - эксперт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает действенный механизм решения тарифного кризиса, а не использует очередной провал власти для сведения политических счетов.

Об этом написал политический эксперт Константин Матвиенко в своем блоге на "Украинской правде".

"Настойчивость, с которой "Слуги народа" рубят "сук, на котором сидят", уже дает свой опасный результат. Свежим примером социальной безответственности и экономической некомпетентности является кардинальное повышение цен на газ и электроэнергию. Власть посягнула не только на доходы, но и сбережения граждан", - отмечает эксперт.

По его словам, большинство семей не сможет платить эти завышенные тарифы. Но понимает всю катастрофичность ситуации, в которую завели людей "новые лица", сегодня разве Юлия Тимошенко. Поэтому бывшая премьер и предлагает эффективный и действенный рецепт выхода из кризиса.

"Тимошенко, детально проанализировав ситуацию с энергоносителями в Украине, предлагает ряд понятных и реальных шагов для скорейшего исправления ситуации. Наличие в Украине мощных подземных газохранилищ действительно дает нам уникальную возможность закупать газ по низким, летним ценам, а зимой отпускать его населению и предприятиям по экономически приемлемым, а не спекулятивными. Так же целесообразным является направление газа отечественной добычи на коммунальные нужды, что значительно удешевило бы их", - написал Матвиенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила властям план решения "тарифной" кризиса. Бывшая премьер предлагает пустить на нужды украинцев газ из подземных хранилищ по цене летней закупки, что позволит снизить тарифы в три раза.

Также "Батькивщина" считает обманом предложения правительства установить стоимость газа на уровне 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доказывает, что газ из подземных хранилищ должен стоить не больше 4 гривен за куб, газ украинской добычи - максимум 2 гривны.