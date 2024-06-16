"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії, – Шольц

Нагадаємо, за словами Олафа Шольца, Росія могла б закінчити війну вже сьогодні чи будь-якої миті, але відмовилася від цього. Водночас канцлер Німеччини вважає, що говорити про досягнення миру в Україні без участі Росії не можна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна припускає участь Російської Федерації у другому саміті світу, але без компромісів. Також за підсумками першого саміту Україна готова представити Росії мирний план.

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