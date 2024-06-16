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"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії, – Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що план, висунутий президентом РФ Володимиром Путіним, "не мав серйозного наміру". Крім того, пропозиції Путіна - відмовитися Україні від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО - були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції .

Нагадаємо, за словами Олафа Шольца, Росія могла б закінчити війну вже сьогодні чи будь-якої миті, але відмовилася від цього. Водночас канцлер Німеччини вважає, що говорити про досягнення миру в Україні без участі Росії не можна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна припускає участь Російської Федерації у другому саміті світу, але без компромісів. Також за підсумками першого саміту Україна готова представити Росії мирний план.

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