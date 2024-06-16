"Мирный план" Путина не обсуждался на саммите в Швейцарии, – Шольц

Напомним, по словам Олафа Шольца, Россия могла бы закончить войну уже сегодня или в любой момент, но отказалась от этого. В то же время, канцлер Германии считает, что говорить о достижении мира в Украине без участия России нельзя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина допускает участие Российской Федерации во втором саммите мира, но без компромиссов. Также по итогам первого саммита Украина готова представить России мирный план.

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