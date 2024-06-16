ua en ru
Нд, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії, – Шольц

Неділя 16 червня 2024 05:46
UA EN RU
"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії, – Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що план, висунутий президентом РФ Володимиром Путіним, "не мав серйозного наміру". Крім того, пропозиції Путіна - відмовитися Україні від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО - були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції .

Нагадаємо, за словами Олафа Шольца, Росія могла б закінчити війну вже сьогодні чи будь-якої миті, але відмовилася від цього. Водночас канцлер Німеччини вважає, що говорити про досягнення миру в Україні без участі Росії не можна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна припускає участь Російської Федерації у другому саміті світу, але без компромісів. Також за підсумками першого саміту Україна готова представити Росії мирний план.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому
Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку