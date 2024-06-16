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"Мирный план" Путина не обсуждался на саммите в Швейцарии, – Шольц

Воскресенье 16 июня 2024 05:46
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"Мирный план" Путина не обсуждался на саммите в Швейцарии, – Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Предложения России по урегулированию войны в Украине не обсуждались на мирном саммите в Швейцарии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что план, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным, "не имел серьезного намерения". Кроме того, предложения Путина - отказаться Украине от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО - были направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

Напомним, по словам Олафа Шольца, Россия могла бы закончить войну уже сегодня или в любой момент, но отказалась от этого. В то же время, канцлер Германии считает, что говорить о достижении мира в Украине без участия России нельзя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина допускает участие Российской Федерации во втором саммите мира, но без компромиссов. Также по итогам первого саммита Украина готова представить России мирный план.

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