"План Путіна" йде за графіком? Данілов розповів, чого насправді домігся Кремль в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як план президента РФ Володимира Путіна щодо "спецоперації" грає на руку ЗСУ та Україні в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Данілова в Twitter .

За його словами, за 4 місяці війни замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація в Україні.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - запевнив він.

Як повідомлялось, раніше Данілов заявляв, що Україна здатна перемогти у війні з Росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.

Додамо, як вважають у Німеччині, голова Кремля Володимир Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому він зможе вести війну "довгий час".

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