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План был прост - уничтожение Зеленского. На его место "человек в погонах", - Данилов

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Четверг 14 апреля 2022 19:11
План был прост - уничтожение Зеленского. На его место "человек в погонах", - Данилов Секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о плане России и что захватчики планировали сделать после вторжения в Украину. Он заявил, что основной задачей было уничтожение президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.

"План был прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу",- сказал Данилов.

К тому же 22 февраля примерно в 19:20 была получена информация, что в ближайшее время это может произойти.

"По процедуре, по протоколу я проинформировал президента нашего государства, проинформировал личную охрану, Управления государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это было 22 числа", - добавил Данилов.

Также сообщается, что было четыре попытки покушения на жизнь президента Владимира Зеленского. Последняя была 7 марта.

Кроме того, Данилов отметил, что стрельбы на подходе к офису президента в первые дни было немало.

"Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", - добавил он.

Секретарь СНБО добавил, что место Зеленского должны были занять "люди в погонах, в больших погонах".

"Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на пост главы государства", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Данилов призвал Верховную Раду упростить наказание за коллаборационизм.

Также мы писали, что Украина готовит открытый реестр коллаборантов.

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