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Украина готовит открытый реестр коллаборантов, - секретарь СНБО

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 00:56
Украина готовит открытый реестр коллаборантов, - секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине в ближайшее время появится публичный реестр коллаборантов, в котором будет много публичных и неочевидных персон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Данилова на телемарафоне.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии и имена", – заявил Данилов.

Он также добавил, что в этом списке украинцы увидят много странных людей, которые до 24 февраля регулярно выступали на всех телеканалах, были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ. Многие из коллаборантов на украинских телеканалах кричали о государстве, свободе слова.

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