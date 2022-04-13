Данилов призвал Верховную Раду упростить наказание за коллаборационизм

В Совбезе желают видеть особый режим наказания за коллаборационизм во время войны. Секретарь СНБО надеется на законодательные изменения в скором времени.

"Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются – может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать", – заявил Данилов.

Он также посоветовал сдаться всем сообщникам задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука. В то же время с каждым членом партии секретарь СНБО анонсировал "отдельный разговор" правоохранителей.