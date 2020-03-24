Верланов: налоговая гарантирует борьбу с минимизационными схемами с НДС во время карантина

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

В налоговой отмечают, что начисления НДС за февраль снова возросло, несмотря на замедление экономики

Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, Государственная налоговая служба Украины продолжает повышать эффективность своей работы, в частности в сфере администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) и гарантирует борьбу с минимизационными схемами во время карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Так, если сравнить февраль текущего года с февралем 2019, при уменьшении базы налогообложения на почти 30 млрд грн (-4,3%) задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 100 млн грн (+0,5%).

"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всех плательщиков за добровольное декларирование в этих сложных условиях функционирования бизнеса. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с минимизационными схемами с НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству, в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе также отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрения новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошел несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".

"В марте 2019 года (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 млрд грн, тогда как в марте этого года - лишь 1,3 млрд гривен. Значительное уменьшение декларирования предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" обусловлен низкой ценой на газ и сокращением потребления из-за аномально теплой зимы", - сказано в сообщении.

Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировано НДС на 3,3 млрд грн, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.

Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.