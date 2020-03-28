План з надходжень акцизного податку зі спирту вже перевиконано у 5,7 разів, - ДПС

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

В податковій заявили, що виведення спиртової галузі з тіні - неминуче

У Державній податковій службі розповіли про ефективну боротьбу із тіньовим ринком спирту, зокрема держбюджет вже сьогодні отримує додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

"Державна податкова служба разом з Національною поліцією, податковою міліцією та іншими правоохоронними органами за лічені місяці продемонстрували, що виведення спиртової галузі з тіні не тільки можливе, але й неминуче. Сьогодні, коли галузь реагує на підвищення попиту на антисептики збільшенням обсягів виробництва, завчасно проведені безпрецедентні заходи з боротьби з нелегальним виробництвом та обігом спирту принесуть додаткові десятки мільйонів гривень до бюджету", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі також зазначили, що, починаючи з кінця 2019 року, спостерігається тенденція до стабільного зростання надходжень від ДП "Укрспирт" до зведеного бюджету. Так, якщо у грудні 2019 року цей показник становив 37,7 млн грн, у січні 2020 року - 41,2 млн грн, у лютому - 43,3 млн грн, то вже за перші 25 днів березня - 127,8 млн гривень.

Окрім того, у податковій звернули увагу на те, що іншим результатом системної роботи з детінізації спиртової галузі стало зростання темпів надходження акцизного податку з виробленого в Україні спирту та значне перевиконання індикативів у лютому та, особливо, у березні.

"Станом на 27.03.2020 індикативні показники з акцизного податку зі спирту за І квартал вже перевиконані у 2,4 раза (+ 40,6 млн гривень). Зокрема надходження до загального фонду державного бюджету становили: у січні - 12,9 млн грн (виконання індикативу - 103,8%), у лютому - 11,6 млн грн, (виконання - 142,2%), у березні (станом на 27.03.2020) - 44,4 млн грн, що у 5,7 раза більше від запланованого показника", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому ДПС спрямувала до загального фонду держбюджету України 4,4 млрд грн надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому темп росту надходжень, якщо порівнювати з показником минулого року, склав 134,1 %, а саме 1,1 млрд грн.