ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц та голова Єврокомісії запропонували розробити "план Маршалла" для України

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 00:25
Шольц та голова Єврокомісії запропонували розробити "план Маршалла" для України Фото: Зруйновані українські міста (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали своїх партнерів розробити для України європейський "план Маршалла". Вони зазначили, що для цього потрібно створити платформу з метою координації допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як вважають європейські чиновники, йдеться про "завдання покоління". При цьому Європа відіграє важливу роль у підтримці України, оскільки та є кандидатом на вступ до ЄС.

У спільній статті Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн підкреслили, що "мужність українців перед російським вторгненням до їхньої країни вражає. Як і їхня наполегливість і стійкість проти цієї агресії, що порушує міжнародне право".

Саме ця мужність України, як зазначили німецький канцлер та єврочиновник, має об'єднати всіх у Берліні 25 жовтня, де країни-партнери обговорюватимуть із експертами, яким чином міжнародне співтовариство може краще допомогти та підтримати Україну у її відновленні.

Нагадаємо, що про проєкт перспективного "плану Маршалла" для України Олаф Шольц говорив ще в червні цього року і запропонував зробити його одним із питань на засіданні "Великої сімки" на саміті у Німеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія
NEWS
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції