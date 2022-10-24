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Шольц и глава Еврокомиссии предложили разработать "план Маршалла" для Украины

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 00:25
Шольц и глава Еврокомиссии предложили разработать "план Маршалла" для Украины Фото: Разрушенные украинские города (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали своих партнеров разработать для Украины европейский "план Маршалла". Они отметили, что для этого нужно создать платформу с целью координации оказываемой Киеву помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как считают европейские чиновники, речь идет о "задаче поколения". При этом Европа играет очень важную роль в поддержке Украины, поскольку та является кандидатом на вступление в ЕС.

В совместной статье Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что "мужество украинцев перед лицом российского вторжения в их страну впечатляет. Как и их настойчивость и стойкость против этой агрессии, нарушающей международное право".

Именно это мужество Украины, как отметили немецкий канцлер и еврочиновник, должно объединить всех в Берлине 25 октября, где страны-партнеры будут обсуждать с экспертами, каким образом международное сообщество может лучше помочь и поддержать Украину в ее восстановлении.

Напомним, что о проекте перспективного "плана Маршалла" для Украины Олаф Шольц говорил еще в июне этого года и предложил сделать его одним из вопросов на заседании "Большой семерки" на саммите в Германии.

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