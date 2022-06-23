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Германия разрабатывает проект плана Маршалла для Украины, его обсудят с членами G7

Новина українською →
Берлин, Четверг 23 июня 2022 05:05
Германия разрабатывает проект плана Маршалла для Украины, его обсудят с членами G7 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Проект перспективного плана Маршалла для Украины станет одним из вопросов, который будут обсуждать лидеры стран "Большой семерки" на их предстоящем саммите в Германии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины. Канцлер заявил парламенту Германии, что восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

По его словам, для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.

Канцлер Германии также убежден, что действительно решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет осуществляться координация на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и пр.

Шольц также заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

Напомним, Шольц также заявил, что Германия и НАТО должны быть готовы к длительной войне в Украине.

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Германия G7 Олаф Шольц
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