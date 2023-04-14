"План Маршалла" для України має відновити економіку, - Шмигаль

Аналог "Плану Маршалла" для України має трансформувати та відновити економіку нашої країни.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Виступаючи на Форумі партнерства США та України, він наголосив, що ми зможемо не тільки перемогти, але і інтегруватися у глобальні ланцюжки доданої вартості та створити можливості для українських та іноземних компаній "процвітати від ведення бізнесу в Україні".
"Будемо відбудовувати за принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації", - сказав прем’єр-міністр.
Шмигаль додав, що головним джерелом фінансування відбудови мають стати заморожені російські активи.
"Україна запропонувала створити спеціальний Компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство. Розраховуємо на лідерство США в цьому питанні", - зазначив він.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав польський бізнес приєднатися до майбутньої відбудови України.
А в США нещодавно заявили, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.