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"План Маршалла" для Украины должен восстановить экономику, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Аналог "Плана Маршалла" для Украины должен трансформировать и восстановить экономику нашей страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Выступая на Форуме партнерства США и Украины, он подчеркнул, что мы сможем не только победить, но и интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний "процветать от ведения бизнеса в Украине".

"Будем отстраивать по принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу для такой трансформации", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что главным источником финансирования восстановления должны стать замороженные активы.

"Украина предложила создать специальный Компенсационный механизм и принять соответствующее национальное законодательство. Рассчитываем на лидерство США в этом вопросе", – отметил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал польский бизнес присоединиться к предстоящему восстановлению Украины.

А в США недавно заявили, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств для восстановления Украины заслуживают поддержки

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