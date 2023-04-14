"План Маршалла" для Украины должен восстановить экономику, - Шмыгаль

Выступая на Форуме партнерства США и Украины, он подчеркнул, что мы сможем не только победить, но и интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний "процветать от ведения бизнеса в Украине".

"Будем отстраивать по принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу для такой трансформации", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что главным источником финансирования восстановления должны стать замороженные активы.

"Украина предложила создать специальный Компенсационный механизм и принять соответствующее национальное законодательство. Рассчитываем на лидерство США в этом вопросе", – отметил он.