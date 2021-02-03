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План COVID-вакцинации, Бюро экономбезопасности и домашнее насилие: повестка дня Рады

Киев, Среда 03 февраля 2021 09:46
План COVID-вакцинации, Бюро экономбезопасности и домашнее насилие: повестка дня Рады
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит постановление о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса. Также нардепы рассмотрят внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также парламентарии рассмотрят законопроект №3908 об увеличении административной ответственности за совершение домашнего насилия, а также проект постановления №4243 о введении электронного реестра листков нетрудоспособности.

В повестке дня также постановление №4500 о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Напомним, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его нужды в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября 2020-го Рада одобрила этот закон за основу.

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