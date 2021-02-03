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План COVID-вакцинації, Бюро економбезпеки і домашнє насильство: порядок денний Ради

Київ, Середа 03 лютого 2021 09:46
План COVID-вакцинації, Бюро економбезпеки і домашнє насильство: порядок денний Ради
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України сьогодні розгляне постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу. Також нардепи розглянуть внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також парламентарі розглянуть законопроект №3908 збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також проект постанови №4243 про запровадження електронного реєстру листків непрацездатності.

В порядку денному також постанова №4500 про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. На його потреби у державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроект №3087-д.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня 2020-го Рада схвалила цей закон за основу.

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