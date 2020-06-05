Плачкова: "Слуга народа" должна нести ответственность за кадровые назначения в Кабмине

Представители фракции "Слуга народа" должны нести ответственность за кулуарные кадровые назначения в правительстве.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова в эфире NewsOne, передает РБК-Украина.

"За 9 месяцев с начала работы ВР IX созыва - второе правительство, третий вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, два прокурора, три центральных органа исполнительной власти, в которые объединили, а теперь пытаются разъединить необъединимое, попытки ввести должность вице-премьера по обороне и космической отрасли за неимением министерств промышленности и сельского хозяйства, вместо министров - и.о. в министерствах энергетики и образования, а также новый министр культуры и информационной политики, которого не воспринимает ни культурная, ни информационная среда", - заявила Плачкова.

Она также отметила, что кадровые назначения происходят без стандартных и необходимых процедур.

"Кулуарные кадровые назначения без консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами. И происходят они вверх тормашками - без предварительного заслушивания плана действий и понимания перспектив отраслей. Наконец для фракции "Слуга народа" должна наступить ответственность за решения, которые они принимают", - добавила нардеп.

Плачкова убеждена, каждый из представителей монобольшинства должен лично отвечать за это.

"Члены парламента, которые впервые в истории Украины составляют абсолютное монобольшинство в едином органе законодательной власти парламентско-президентской республики и массово давят за всю эту чехарду зеленую кнопку, должны отвечать за свои действия. И не коллективно, а лично", - резюмировала Плачкова.

Напомним, 4 июня Верховная рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. Теперь правительство должно доработать документ.

Если бы парламентарии поддержали данную программу, Кабмин бы получил годовой иммунитет, а Рада бы не смогла уволить главу правительства.

Как писало РБК-Украина, состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем сформировали 4 марта 2020 года на внеочередном пленарном заседании Рады.