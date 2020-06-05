Плачкова: "Слуга народу" має нести відповідальність за кадрові призначення у Кабміні

Представники фракції "Слуга народу" повинні нести відповідальність за кулуарні кадрові призначення в уряді.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова в ефірі NewsOne, передає РБК-Україна.

"За 9 місяців з початку роботи ВР IX скликання - другий уряд, третій віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції, два прокурори, три центральні органи виконавчої влади, які об'єднали, а тепер намагаються роз'єднати те, що не можна поєднати, спроби ввести посаду віце-прем'єра з питань оборони й космічної галузі через брак міністерств промисловості та сільського господарства, замість міністрів - в.о. в міністерствах енергетики та освіти, а також новий міністр культури та інформаційної політики, яку не сприймає ні культурне, ні інформаційне середовище", - заявила Плачкова.

Вона також зазначила, що кадрові призначення відбуваються без стандартних і необхідних процедур.

"Кулуарні кадрові призначення без консультацій з усіма депутатськими фракціями та групами. І відбуваються вони догори дригом - без попереднього заслуховування плану дій та розуміння перспектив галузей. Нарешті для фракції "Слуга народу" повинна наступити відповідальність за рішення, які вони приймають", - додала нардеп.

Плачкова переконана, кожен з представників монобільшості повинен особисто відповідати за це.

"Члени парламенту, які вперше в історії України складають абсолютну монобільшість в єдиному органі законодавчої влади в парламентсько-президентської республіки та масово тиснуть за всю цю плутанину зелену кнопку, повинні відповідати за свої дії. І не колективно, а особисто", - резюмувала Плачкова.

Нагадаємо, 4 червня Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Тепер уряд повинен доопрацювати документ.

Якби парламентарії підтримали дану програму, Кабмін отримав річний імунітет, а Рада не змогла звільнити голову уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, склад Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем сформували 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Ради.