Плачкова: обсуждение изменений в Конституцию по децентрализации не должно быть формальностью

Публичные консультации по изменениям в Конституцию относительно децентрализации не должны быть формальностью. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова по итогам первого этапа публичных консультаций относительно изменений в Конституцию, передает РБК-Украина.

Как отметила политик, консультации были организованы властью "после провала недавней попытки протащить через парламент изменения в Основной закон, где под видом децентрализации фактически вводилась абсолютная централизация властных полномочий".

Политик подчеркнула, что их цель - через консенсус найти наиболее приемлемый вариант этих изменений - может быть нивелирована формальным подходом к обсуждению.

"Необходимо понять, будут ли они по-настоящему учитывать актуальные для Украины вопросы. А также будут ли озвучены и услышаны мнения украинских граждан и учтены актуальные для нашей страны вызовы: имплементация в законодательство путей к миру, фактические и подкрепленные финансово полномочия местных органов власти, позиция регионов Украины, их реальные интересы и стремления", - отметила Плачкова.

Парламентарий отметила очередную попытку власти провести важные для жизни страны изменения, через имитацию их публичного обсуждения.

"Предусмотренный темп консультаций - "вся страна - за неделю" - вряд ли позволит тщательно проработать все эти позиции. Очень важно, чтобы они не превратились в имитацию бурной деятельности, если не будет меняться текст законопроекта после этих консультаций", - резюмировала Плачкова.

Как писало РБК-Украина, 16 декабря текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию в части децентрализации нет никакой федерализации.