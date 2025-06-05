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Плачков: ринок електроенергії потребує скасування прайс-кепів

Україна, Четвер 05 червня 2025 16:15
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Плачков: ринок електроенергії потребує скасування прайс-кепів Фото: колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков (facebook.com ivan.plachkov)
Автор: Юлія Бойко

Поточна модель енергетичного ринку України працює за логікою тимчасових рішень і адміністративного втручання. Зокрема, через збереження цінових обмежень (прайс-кепів), запроваджених ще на старті реформи ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр палива та енергетики України Івана Плачкова.

На його думку, обмеження у вигляді прайс-кепів відігравали важливу роль на старті впровадження конкурентного ринку - щоб уникнути надмірних коливань цін.

"Коливання, і розбалансувати ринок. Тому і ставляться прайс-кепи - максимальні ціни і мінімальні, щоби працювало в цьому коридорі", - пояснив Плачков.

Однак, за його словами, в умовах нинішньої кризи та війни ринок не отримав можливості вийти з цього «штучного коридору».

"Але ми до сьогоднішнього дня, може війна, я не знаю, ми не відпускаємо ці прайс-кепи. По великому рахунку, треба було б їх відпустити", - вважає експерт.

Разом з тим Плачков переконаний - щоб ринок був стабільним і працював на перспективу, адміністративні обмеження мають поступово замінюватися ринковими механізмами.

Що цьому передувало

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова зазначила, що чинні прайс-кепи призводять до цінових викривлень, не відображаючи реальної ситуації на ринку електроенергії, зокрема у вечірні години дефіциту.

Також начальниця регуляторного департаменту АТ "Оператор ринку" Марина Котляренко заявила, що приведення граничних цін на електроенергію до стандартів Європейського союзу є необхідною умовою для подальшої інтеграції українського енергоринку.

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