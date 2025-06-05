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Плачков: рынок электроэнергии требует отмены прайс-кепов

Украина, Четверг 05 июня 2025 16:15
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Плачков: рынок электроэнергии требует отмены прайс-кепов Фото: бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков (facebook.com ivan.plachkov)
Автор: Юлия Бойко

Текущая модель энергетического рынка Украины работает по логике временных решений и административного вмешательства. В частности, из-за сохранения ценовых ограничений (прайс-кэпов), введенных еще на старте реформы рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова.

По его мнению, ограничения в виде прайс-кэпов играли важную роль на старте внедрения конкурентного рынка - во избежание чрезмерных колебаний цен.

"Колебания, и разбалансировать рынок. Поэтому и ставятся прайс-кэпы - максимальные цены и минимальные, чтобы работало в этом коридоре", - пояснил Плачков.

Однако, по его словам, в условиях нынешнего кризиса и войны рынок не получил возможности выйти из этого "искусственного коридора".

"Но мы до сегодняшнего дня, может война, я не знаю, мы не отпускаем эти прайс-кэпы. По большому счету, надо было бы их отпустить", - считает эксперт.

Вместе с тем Плачков убежден - чтобы рынок был стабильным и работал на перспективу, административные ограничения должны постепенно заменяться рыночными механизмами.

Что этому предшествовало

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова отметила, что действующие прайс-кэпы приводят к ценовым искажениям, не отражая реальной ситуации на рынке электроэнергии, в частности в вечерние часы дефицита.

Также начальница регуляторного департамента АО "Оператор рынка" Марина Котляренко заявила, что приведение предельных цен на электроэнергию к стандартам Европейского союза является необходимым условием для дальнейшей интеграции украинского энергорынка.

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