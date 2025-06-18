Пізно ввечері Суми здригнулися від вибухів: що сталося

Обстріли Сумської області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сумська область постійно піддається обстрілам через своє прикордонне розташування.

Російські війська мають змогу використовувати зброю різної дальності, що дозволяє здійснювати атаки навіть з невеликої відстані. Це створює постійну загрозу для населених пунктів, розташованих поблизу кордону.

Нагадаємо, що зокрема уранці, 17 червня, російські окупанти вдарили по Конотопу Сумської області.

Повідомлялось, що внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі.

Варто зауважити й те, що нещодавно росіяни посилили наступальні дії на Сумщині. Мета цього нібито створення так званої "буферної зони", яку нещодавно анонсував російський диктатор Володимир Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.