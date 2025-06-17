Росія вдарила по Конотопу: мер розповів про перші наслідки атаки

Уранці, 17 червня, російські окупанти вдарили по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна та та голову Сумської ОВА Олега Григорова .

За словами мера, унаслідок удару зафіксовано пошкодження житлового сектору в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху.

"Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 09.30.

Очільник Сумської ОВА уточнив, що близько 8:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по околиці Конотопа.

За попередніми даними, пошкоджено кілька приватних будинків. Проте обійшлося без загиблих і постраждалих серед мирного населення. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. На місці працюють екстрені та комунальні служби.