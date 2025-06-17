Росія вдарила по Конотопу: мер розповів про перші наслідки атаки
Уранці, 17 червня, російські окупанти вдарили по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна та та голову Сумської ОВА Олега Григорова.
За словами мера, унаслідок удару зафіксовано пошкодження житлового сектору в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху.
"Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 09.30.
Очільник Сумської ОВА уточнив, що близько 8:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по околиці Конотопа.
За попередніми даними, пошкоджено кілька приватних будинків. Проте обійшлося без загиблих і постраждалих серед мирного населення. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. На місці працюють екстрені та комунальні служби.
Сьогодні зранку, у Київській, Сумській та інших областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 8:32 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.
Обстріл України 17 червня
Нинішньої ночі та під ранок Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Києву, Одесі та кількох інших регіонах України, застосувавши крилаті та гіперзвукові ракети, комплекси "Іскандер" і ударні дрони.
Кількість постраждалих через російську атаку продовжує зростати.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що за останніми оновленими даними, внаслідок удару по Києву загинули 14 людей.
Детальніше про наслідки атаки на столицю - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у ніч на 17 червня російські дрони атакували Одесу. Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вже відомо про 17 постраждалих унаслідок ворожого удару. Про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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