Поздно вечером Сумы содрогнулись от взрывов: что произошло

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Сумская область постоянно подвергается обстрелам из-за своего приграничного расположения.

Российские войска имеют возможность использовать оружие различной дальности, что позволяет осуществлять атаки даже с небольшого расстояния. Это создает постоянную угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи границы.

Напомним, что в частности утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области.

Сообщалось, что в результате атаки есть повреждения в жилом квартале.

Стоит заметить и то, что недавно россияне усилили наступательные действия на Сумщине. Цель этого якобы создание так называемой "буферной зоны", которую недавно анонсировал российский диктатор Владимир Путин.

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