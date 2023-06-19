Пізній урожай та зростання цін. Що буде з ринком овочів та фруктів через підрив Каховської ГЕС

Чи буде дефіцит урожаю цього року

У НБУ повідомляють про загрозу для 10-14% урожаю в Україні через підрив Каховської ГЕС. Але загальний показник втрат оцінюється на рівні 5%, оскільки кількість підтоплених земель на підконтрольних територіях є порівняно невеликою.

Як розповів у коментарі РБК-Україна експерт Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, цього року дефіциту врожаю овочів та фруктів не буде. Українські фермери готувалися до цієї весни розуміючи, що через окупацію півдня та замінованих земель пропозицій з інших областей має з'явитися більше.

Які овочі та фрукти можуть зникнути з ринку

На постраждалих територіях аграрії вирощували овочеві, баштанні, зернові та олійні культури. За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону, Херсонська область славилася кавунами, динями, помідорами, огірками, овочами борщового набору (цибуля, морква, буряк, капуста), і частину виробництва цих культур буде втрачено через підрив ГЕС.

Проте щоб заповнити нестачу врожаю, аграрії з інших регіонів збільшили посіви овочів. Наприклад, на Одещині наростили обсяги посівів культур борщового набору, огірків та помідорів.

Як зазначив Висоцький, проблеми очікуються лише з урожаєм кавунів, динь та баклажанів, які складно вирощувати не на півдні через особливості клімату.

Ситуація з цінами

Нестача води в південних областях може збільшити собівартість вирощування овочів вже у короткостроковій перспективі. Проте зараз ціни на деякі продукти беруть тренд на зниження, навіть у такій складній ситуації, зазначає експерт УКАБ. Одна з причин – підготовка аграріїв до сезону.

Максим Гопка наводить актуальні ціни на овочі:

Огірки дешевшають, активно надходить продукція з відкритого ґрунту. Середня оптова ціна стартує від 25 до 40 грн. У роздріб можна купити огірки від 50 грн.

дешевшають, активно надходить продукція з відкритого ґрунту. Середня оптова ціна стартує від 25 до 40 грн. У роздріб можна купити огірки від 50 грн. Ціни на томати ще тримаються високими. У першій половині липня збільшиться пропозиція від вітчизняного виробника, що дозволить цінам взяти тренд до зниження на 15-20%.

ще тримаються високими. У першій половині липня збільшиться пропозиція від вітчизняного виробника, що дозволить цінам взяти тренд до зниження на 15-20%. Ціна на моркву у короткостроковій перспективі не зміниться і буде стабільною.

у короткостроковій перспективі не зміниться і буде стабільною. Перець поки що не дешевшатиме. Активна пропозиція даного овоча розпочнеться лише за місяць.

Зазначимо, у Мінагрополітики очікують коливання цін на овочі на рівні 3-5% цього сезону. Підрив Каховської ГЕС призведе до зниження врожаю на 15-20% у контрольованій частині правобережної Херсонщини, що не буде критичним для формування споживчих цін у масштабах усієї країни.

Урожай зберуть пізніше

Хоча фермери у різних регіонах почали освоювати вирощування нових культур та збільшили посіви овочів цього року, через кліматичні особливості областей країни процес дозрівання може зайняти більше часу.

Як розповів заступник міністра мінагрополітики Тарас Висоцький, у західних та центральних областях овочеві культури дозрівають пізніше – не у травні-червні, а приблизно в липні. Тому споживачам варто бути готовими до того, що удосталь українські овочі на прилавках з'являться в середині літа.

Посуха після затоплення: наслідки підриву ГЕС

Без води Каховського водосховища робота систем зрошення полів зупиниться. Тому найближчими роками сільгоспугіддя в південних областях України страждатимуть від посухи.

Експерт УКАБ Максим Гопка вважає, що підрив Каховської ГЕС дуже негативно вплине на аграрний сектор. Нестача води у відповідних каналах унеможливлює роботу меліоративних систем Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей, тому вирощування будь-якої продукції буде неможливим.

Частковим виходом із ситуації може стати лише скорочення площ посівів та використання теплиць.

"У найближчі 4-5 роки можливе лише вирощування овочів на невеликих ділянках. Якщо фермери зможуть знайти кошти на будівництво теплиць, це може стати виходом із ситуації. При зменшенні виробничої площі можна буде збільшити цикли виробництва і в прохолодний період року", - каже він.

Раніше міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський заявив, що проблема зрошення стане найбільшою для сільського господарства. Причому постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем. У фермерів не буде коштів на їхню обробку, адже основний та стабільний дохід вони отримували від урожаїв з полів, що зрошувалися.

Загальна площа територій, які не будуть використовуватися для аграрних робіт, може досягти 1-1,5 млн га, а на відновлення зрошувальних систем потрібно буде від 3 до 7 років.