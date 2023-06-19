Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС

Будет ли дефицит урожая в этом году

В НБУ сообщают об угрозе для 10-14% урожая в Украине из-за подрыва Каховской ГЕС. Но общий показатель потерь оценивается на уровне 5%, поскольку количество подтопленных земель на подконтрольных территориях сравнительно небольшое.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в этом году дефицита урожая овощей и фруктов не будет. Украинские фермеры готовились этой весной понимая, что из-за оккупации юга и заминированных земель предложений из других областей должно появиться больше.

Какие овощи и фрукты могут исчезнуть с рынка

На пострадавших территориях аграрии выращивали овощные, бахчевые, зерновые и масличные культуры. По словам замминистра агрополитики Тараса Высоцкого в эфире телемарафона, Херсонская область славилась арбузами, дынями, помидорами, огурцами, овощами борщевого набора (лук, морковь, свекла, капуста), и часть производства этих культур будет потеряна из-за подрыва ГЭС.

Однако чтобы восполнить нехватку урожая, аграрии из других регионов увеличили посевы овощей. К примеру, в Одесской области нарастили объемы посевов культур борщевого набора, огурцов и помидоров.

Как отметил Высоцкий, проблемы ожидаются только с урожаем арбузов, дынь и баклажанов, которые сложно выращивать не на юге из-за особенностей климата.

Ситуация с ценами

Нехватка воды в южных областях может увеличить себестоимость выращивания овощей уже в краткосрочной перспективе. При этом на данный момент цены на некоторые продукты берут тренд на снижение, даже в такой сложной ситуации, отмечает эксперт УКАБ. Одна из причин - подготовка аграриев к сезону.

Максим Гопка приводит актуальные цены на овощи:

Огурцы дешевеют, активно поступает продукция с открытого грунта. Средняя оптовая цена стартует от 25 до 40 грн. В розницу можно купить огурцы от 50 грн.

дешевеют, активно поступает продукция с открытого грунта. Средняя оптовая цена стартует от 25 до 40 грн. В розницу можно купить огурцы от 50 грн. Цены на помидоры еще держатся высокими. В первой половине июля увеличится предложение от отечественного производителя, что позволит ценам взять тренд к понижению на 15-20%.

еще держатся высокими. В первой половине июля увеличится предложение от отечественного производителя, что позволит ценам взять тренд к понижению на 15-20%. Цена на морковь в краткосрочной перспективе не изменится и будет стабильной.

в краткосрочной перспективе не изменится и будет стабильной. Перец пока не будет дешеветь. Активное предложение данного овоща начнется только через месяц.

Отметим, в Минагрополитики ожидают колебание цен на овощи на уровне 3-5% в этом сезоне. Подрыв Каховской ГЭС приведет к снижению урожая на 15-20% в контролируемой части правобережной Херсонщины, что не будет критичным для формирования потребительских цен в масштабах всей страны.

Урожай соберут позже

Хотя фермеры в разных регионах начали осваивать выращивание новых культур и увеличили посевы овощей в этом году, из-за климатических особенностей областей страны процесс созревания может занять больше времени.

Как рассказал замминистра минагрополитики Тарас Высоцкий, в западных и центральных областях овощные культуры созревают позже - не в мае-июне, а приблизительно в июле. Поэтому потребителям стоит быть готовыми к тому, что в изобилии украинские овощи на прилавках появятся в середине лета.

Засуха после затопления: последствия подрыва ГЭС

Без воды Каховского водохранилища работа систем орошения полей остановится. Поэтому в ближайшие годы сельхозугодья в южных областях Украины будут страдать от засухи.

Эксперт УКАБ Максим Гопка считает, что подрыв Каховской ГЭС очень негативно отразится на аграрном секторе. Недостаток воды в соответствующих каналах делает невозможным работу мелиоративных систем Херсонской, Николаевской, Запорожской областей, поэтому выращивание любой продукции будет невозможно.

Частичным выходом из ситуации может стать только сокращение площадей посевов и использование теплиц.

"В ближайшие 4-5 года возможно будет только выращивание овощей на небольших участках. Если фермеры смогут найти средства на строительство теплиц, это может стать выходом из ситуации. При уменьшении производственной площади можно будет увеличить циклы производства и в прохладный период года", - говорит он.

Ранее министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что проблема орошения станет самой большой для сельского хозяйства. Причем пострадают и земли, не имевшие оросительных систем. У фермеров не будет средств на их обработку, ведь основной и стабильный доход они получали от урожаев с полей, которые орошались.

Общая площадь территорий, которые не будут использоваться для аграрных работ может достигнуть 1-1,5 млн га, а на восстановление оросительных систем потребуется от 3 до 7 лет.