Пийте цей корисний сік, щоб знизити тиск без таблеток

Чому буряковий сік - найкращий при високому тиску

Розслабляє кровоносні судини

Дієтолог Елізабет Гарріс розповіла, що буряковий сік багатий на харчові нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту - сполуку, яка допомагає розслабити та розширити кровоносні судини.

Це також допомагає покращити кровотік. Дослідження показало, що вживання від 70 до 250 мл бурякового соку на день знижує систолічний артеріальний тиск у дорослих з гіпертонією.

Допомагає збалансувати рівень натрію

Людям з високим тиском варто не лише скоротити споживання натрію, а й збільшити споживання поживних речовин, таких як калій і магній.

Калій посилює цей ефект, балансуючи рівень натрію та допомагаючи розслабити стінки кровоносних судин.

Буряковий сік може допомогти в цьому, оскільки одна склянка містить близько 6% добової норми калію та магнію. Точна кількість може відрізнятися залежно від продукту.

Допомагає зменшити запалення

Хронічне запалення може сприяти розвитку високого кров'яного тиску. Буряковий сік містить антиоксиданти, такі як беталаїни та вітамін С, які можуть допомогти зменшити запалення та підтримувати загальне здоров'я серця.

Беталаїни надають буряку яскраво-червоного кольору. Вони є потужними антиоксидантами, що знижують окислювальний стрес, який в іншому випадку може сприяти запаленню та іншим проблемам зі здоров'ям.

На що звертати увагу при виборі напою

Мінімум інгредієнтів

Вибираючи напій, корисний для кров’яного тиску, такий як буряковий сік, шукайте на етикетці напис "100% буряковий сік" без доданого цукру, натрію, штучних ароматизаторів чи консервантів.

Короткий список інгредієнтів, в ідеалі має писати лише буряк, а можливо, і вода чи лимонний сік, гарантує чистоту.

Низький вміст доданого цукру та натрію

Споживання занадто великої кількості доданого цукру пов'язане із серцевими захворюваннями, а надлишок натрію може підвищити кров'яний тиск.

Доданий цукор та надлишок натрію можуть зменшити користь для здоров'я серця. В ідеалі вибирайте напій без доданого цукру та натрію. Якщо він міститься, переконайтеся, що він містить менше 5% від добової норми.

Високий вміст калію

Калій допомагає розслабити стінки кровоносних судин і збалансувати рівень натрію, що може допомогти знизити кров'яний тиск.