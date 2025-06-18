UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Пийте каву з цим продуктом, щоб "зарядитись" енергією і надовго забути про голод

Нутриціолог розповіла, з чим корисно пити каву (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кава з горіхами - не лише смачне, а й корисне поєднання. Такий тандем підтримує роботу мозку, знижує рівень стресу та наситить енергією на весь день.

РБК-Україна також повідомляє, які горіхи найкраще поєднуються з кавою.

Користь від поєднання кави з горіхами

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість людей звикли "перебивати голод" кавою з молоком. Це насправді зручно, але через годину ви відчуєте знову голод, роздратування та бажання їсти солодке.

Додавши до кави горішки, ви: 

  • відчуватимете насичення довше
  • стабільний рівень енергії
  • ймовірність переїдання після знизиться в рази.
  • знизиться рівень тривоги

Також внаслідок жування відбувається зниження внутрішньої напруги.

Варто пам'ятати, що кава з горіхами - це не повноцінний прийом, але набагато краще, чим просто сам напій.

Горіхи допомагають зменшити подразнення слизової оболонки шлунка, яке може виникати при вживанні кави натщесерце. Їхні жири та білки утворюють захисний бар’єр.

І кава, і горіхи корисні для мозку. Кофеїн покращує концентрацію, а омега-3 та вітамін E з горіхів - пам’ять та нейрозахист. Разом вони створюють потужний дует для розумової активності.

Комбінація кофеїну та корисних жирів з горіхів може активізувати метаболізм і сприяти легшому контролю ваги (особливо якщо кава без цукру).

Які горіхи найкращі до кави

З кавою найкраще поєднують такі горіхи:

  • мигдаль
  • волоські
  • лісові
  • фісташки
  • кеш’ю

Вибирайте несолоні й несмажені горіхи, а кава бажано - без цукру й вершків.

 

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Карини Боховісової, сайти Health та Earth.

Читайте РБК-Україна в Google News
КаваЗдорове харчуванняЗдорова їжаНапої