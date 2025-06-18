Пийте каву з цим продуктом, щоб "зарядитись" енергією і надовго забути про голод

Користь від поєднання кави з горіхами

Нутриціолог Карина Боховісова розповіла, що більшість людей звикли "перебивати голод" кавою з молоком. Це насправді зручно, але через годину ви відчуєте знову голод, роздратування та бажання їсти солодке.

Додавши до кави горішки, ви:

відчуватимете насичення довше

стабільний рівень енергії

ймовірність переїдання після знизиться в рази.

знизиться рівень тривоги

Також внаслідок жування відбувається зниження внутрішньої напруги.

Варто пам'ятати, що кава з горіхами - це не повноцінний прийом, але набагато краще, чим просто сам напій.

Горіхи допомагають зменшити подразнення слизової оболонки шлунка, яке може виникати при вживанні кави натщесерце. Їхні жири та білки утворюють захисний бар’єр.

І кава, і горіхи корисні для мозку. Кофеїн покращує концентрацію, а омега-3 та вітамін E з горіхів - пам’ять та нейрозахист. Разом вони створюють потужний дует для розумової активності.

Комбінація кофеїну та корисних жирів з горіхів може активізувати метаболізм і сприяти легшому контролю ваги (особливо якщо кава без цукру).

Які горіхи найкращі до кави

З кавою найкраще поєднують такі горіхи:

мигдаль

волоські

лісові

фісташки

кеш’ю

Вибирайте несолоні й несмажені горіхи, а кава бажано - без цукру й вершків.