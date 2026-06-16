Pixel отримає ексклюзивну фішку, про яку мріяли блогери: Google готує ШІ для відео
Google готує нове квартальне оновлення Pixel Feature Drop для своїх фірмових смартфонів. Головною зіркою майбутнього апдейту стане унікальна ШІ-функція під назвою Screen Reactions - вона суттєво спростить життя авторам контенту та звичайним користувачам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Що вміє функція Screen Reactions?
Новий інструмент дозволить користувачам одночасно записувати власні емоції на фронтальну камеру та транслювати будь-яку активність на екрані смартфона.
Професійний блогер або звичайний власник Pixel зможе:
- гортати вебсайти,
- шукати дешеві авіаквитки,
- грати в онлайн-ігри,
- реагувати на коментарі у соцмережах,
- порівнювати модні новинки.
При цьому його обличчя та голос записуватимуться паралельно.
Головна цінність технології полягає у тому, що користувачам більше не доведеться використовувати сторонні мобільні додатки чи складні відеоредактори, щоби склеїти докупи запис домашнього екрана та відео з камери.
Смартфон робитиме це автоматично в режимі реального часу, видаючи готовий до публікації ролик.
Інтеграція Gemini Omni та створення музики
Окрім інструменту для реакцій, червневе оновлення додасть на пристрої Pixel (включно з найновішими Pixel 10) потужні візуальні інструменти Gemini Omni.
Комплекс технологій дозволить створювати та обробляти відео за допомогою ШІ безпосередньо на самому смартфоні, без залучення хмарних серверів.
Також у коді майбутнього пакета знайшли згадки про абсолютно новий ШІ-музичний інструмент. Завдяки йому власники смартфонів зможуть генерувати унікальні музичні треки та аудіодоріжки, які повністю базуватимуться на їхніх особистих уподобаннях і текстових запитах.
Наразі американський техногігант офіційно не підтвердив точну дату релізу нового пакета Pixel Feature Drop. Оскільки попередній масштабний випуск оновлень відбувся цьогоріч у березні, експерти прогнозують, що свіжий апдейт вийде на фінішну пряму та стане доступним для масового завантаження незабаром.