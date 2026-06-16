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Pixel получит эксклюзивную функцию, о которой мечтали блогеры: Google готовит ИИ для видео

19:12 16.06.2026 Вт
2 мин
Новое обновление ОС позволит создавать сложный контент без использования сторонних программ для монтажа
aimg Ольга Завада
Pixel получит эксклюзивную функцию, о которой мечтали блогеры: Google готовит ИИ для видео Смартфоны Pixel научились снимать сложные ролики (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google готовит новое квартальное обновление Pixel Feature Drop для своих фирменных смартфонов. Главной звездой предстоящего обновления станет уникальная ИИ-функция под названием Screen Reactions - она значительно упростит жизнь авторам контента и обычным пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

На что способна функция Screen Reactions?

Новый инструмент позволит пользователям одновременно записывать свои эмоции на фронтальную камеру и транслировать любую активность на экране смартфона.

Профессиональный блогер или обычный владелец Pixel сможет:

  • листать веб-сайты,
  • искать дешевые авиабилеты,
  • играть в онлайн-игры,
  • реагировать на комментарии в соцсетях,
  • сравнивать модные новинки.

При этом его лицо и голос будут записываться параллельно.

Главная ценность технологии заключается в том, что пользователям больше не придется использовать сторонние мобильные приложения или сложные видеоредакторы, чтобы склеить воедино запись домашнего экрана и видео с камеры.

Смартфон будет делать это автоматически в режиме реального времени, выдавая готовый к публикации ролик.

Читайте больше:Google Pixel перестали работать после обновления: какие модели сломались

Интеграция Gemini Omni и создание музыки

Помимо инструмента для реакций, июньское обновление добавит на устройства Pixel (включая новейшие Pixel 10) мощные визуальные инструменты Gemini Omni.

Комплекс технологий позволит создавать и обрабатывать видео с помощью ИИ непосредственно на самом смартфоне, без привлечения облачных серверов.

Также в коде будущего пакета нашли упоминания об абсолютно новом ИИ-музыкальном инструменте. Благодаря ему владельцы смартфонов смогут генерировать уникальные музыкальные треки и аудиодорожки, которые будут полностью основываться на их личных предпочтениях и текстовых запросах.

На данный момент американский техногигант официально не подтвердил точную дату релиза нового пакета Pixel Feature Drop. Поскольку предыдущий масштабный выпуск обновлений состоялся в марте этого года, эксперты прогнозируют, что свежий апдейт выйдет на финишную прямую и станет доступен для массовой загрузки в ближайшее время.

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