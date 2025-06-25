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Pixel 10 може позбутися цих головних функцій: подробиці

Середа 25 червня 2025 18:20
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Pixel 10 може позбутися цих головних функцій: подробиці Google може урізати можливості Pixel 10 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Базова модель нового Pixel 10 обіцяє поєднання як приємних нововведень, так і несподіваних компромісів. Смартфон позбудеться низки важливих функцій, які вже присутні в інших моделях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Без парової камери та Wi-Fi 7

Pixel 10 не буде оснащений паровою камерою охолодження, яка допомагає справлятися з перегрівом і позитивно впливає на продуктивність. Аналогічно, така система була відсутня і в торішньому Pixel 9.

Крім того, смартфон, ймовірно, не отримає підтримку Wi-Fi 7, що дивно, враховуючи, що у Pixel 9 ця технологія вже була реалізована.

Урізана стабілізація і без "ультразумів"

Раніше повідомлялося, що серія Pixel 10 повинна отримати поліпшену стабілізацію під час відеозйомки, однак, як стверджується у свіжому звіті, базова модель не матиме цієї функції.

Також повз неї пройде і нова технологія Ultra Res Zoom - поліпшена версія Super Res Zoom, яка раніше дозволяла збільшувати зображення до 8 разів. Ultra Res Zoom нібито запропонує ще більший діапазон наближення, але буде доступна тільки в дорожчих моделях серії.

Дизайн і дата релізу

З точки зору зовнішнього вигляду, Pixel 10 отримає матові бічні грані і глянсову задню панель. Офіційний реліз серії очікується 20 серпня, проте остаточні технічні характеристики і ціна смартфонів поки не розкриваються.

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